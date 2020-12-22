Отменили Рождество. Из-за пандемии в Греции запретили колядовать

Европейские страны идут на все новые и новые ограничения, чтобы сдержать COVID-19

Приближающееся Рождество и прочие христианские праздники пройдут в Греции без традиционных колядок – таким образом власти хотят уберечь страну от распространения коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает издание Ekathimerini, ссылаясь на замминистра гражданской обороны Никоса Хардалиаса.

Кроме того, власти запретили религиозные службы, кроме Рождества, которое греки отмечают по западному обряду, то есть 25 декабря, Нового года, а также на Крещения (6 января).

И даже в эти дни будет действовать ограничение на количество посетителей храмов: до 25 человек для маленьких церквей и до 50 – для крупных соборов. Для прихожан обязательное условие – маска в течение всего ритуала.

Из других ограничений в Греции остается введенный в ноябре ночной комендантский час (с 21:00 до 5:00), а также усиленные полицейские проверки насчет соблюдения карантинных мер в период праздников.

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Стоит отметить, что по состоянию на 22 декабря в Греции подтвердили 132 430 случаев COVID-19, из них 4340 закончились смертельно.

Напомним, что ранее власти страны повысили до 300 евро штрафы за отсутствие защитной маски в общественном месте или даже просто на улице.

А как боролись с пандемией другие европейские страны, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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