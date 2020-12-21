Самое худшее Рождество после войны: как Европа защищается от "британского" штамма COVID-19

Новый, более заразный. Значительно быстрее распространяется между людьми. Появился мутировавший штамм коронавируса – и он уже в Украине! Новый вирус нашли в Дании, Нидерландах и Австралии, но больше всего случаев – в Великобритании. Страны мира массово прекращают авиасообщение с Британией.

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Официального решения Киева пока нет, хотя врачи подтверждают: новый штамм уже выявляли у украинских пациентов. Откуда взялась новая зараза, насколько она опасна и неужели вакцинация будет бессильной – разбиралась собкор европейского бюро новостей "Сегодня" Анна Гришина.

Сказать однозначно, кто виноват в мутации вируса, пока трудно. Ведь его только начали изучать ученые. Есть пара версий. Одна из них – штамм возник у одного из пациентов в Великобритании либо его завезли из другой страны, где за мутациями вируса не так пристально следят. Другая – виноваты все те же норки из Дании. Миллионы этих животных были уничтожены в прошлом месяце. Потом обнаружили, что они могут передавать человеку мутировавший вирус, который снижает способность к созданию антител. Теперь в Дании планируют откопать тела четырех миллионов норок, которых спешно захоронили на местном военном полигоне. И сжечь их в крематории. Местные жители опасаются, что могут быть заражены источники питьевой воды и озера, расположенные неподалеку.

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Ученые отмечают, что мутации коронавируса случались и раньше. К примеру, тот, что возник в китайском Ухане – уже не такой, который обнаруживают по всему миру. Теперь же европейские страны закрывают свои границы с Великобританией, где обнаружили больше всего случаев мутировавшего вируса. Правительство Испании решило приостановить полеты в Соединенное Королевство. Хотя, конечно, это не остановит распространения нового штамма вируса. Его уже обнаружили, например, в Италии и Австралии. В то же время очередной локдаун поможет уменьшить скорость передачи нового COVID-19. А значит, больше шансов на спасение больных.

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В самой Великобритании срочно усилили карантин. В Лондоне и на юге страны можно будет купить только продукты и лекарства. Рождественские празднования отменили. Но не только Великобритания закрывается на Рождество.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ковид по-британски – это когда штамм вируса не более смертельный. Но распространяется значительно быстрее своей предыдущей версии. Вследствие этого столицу Лондон и весь юго-восток страны поместили на карантин. Британцы возмущены и не скрывают своего раздражения:

"Правительство должно контролировать ситуацию. А теперь, за пару дней до Рождества, вводят тотальные ограничения. Это какое-то безумие!"

На Рождественские праздники будут работать только магазины, продающие товары первой необходимости, в тому числе, продукты и медикаменты. Кроме того, отменены все торжества. А жителям запретят собираться по несколько семей на одной территории.

Садик Хан, мэр Лондона, говорит:

"Это будет не просто самое худшее Рождество, которое было у нас после Второй мировой войны. Этот год станет самым худшим с тех пор. Пострадали большинство отраслей – культура, отдых, туризм, торговля".

ФРАНЦИЯ

Франция, из-за опасений распространения нового штамма, даже заблокировала Евротоннель – подземное сооружение под проливом Ла-Манш. Сейчас там огромные очереди грузовиков. Нервы местным портит и комендантский час, действующий с 15 декабря.

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Габриэль Аттал, представитель правительства Франции, отмечает:

"Мы осознаем последствия и знаем, что многие наши сограждане живут в Великобритании. Они смогут посетить родственников, но только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста".

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ГЕРМАНИЯ

Соседняя Германия нового штамма боится не меньше. Там закрывают все магазины розничной торговли, кроме супермаркетов. Не работают салоны красоты. Запрещена продажа пиротехники. А на Рождество могут встретиться в одном месте не более 10 человек, включая детей. При этом речь идет о членах одного семейства.

Рядовые граждане возмущаются:

"Мы, немцы, и так всегда осторожны. Но это, по-моему, уже перебор. И что мне теперь, сидеть дома на Рождество? "

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И все эти ограничения продлятся как минимум до конца года. А при необходимости, правительства на местах могут продолжить жесткий карантин.

Видео: Сегодня

Напомним, в Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Великобритании.

Также напомним, новый вид коронавируса, который вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре, но сначала этому не придали значения. Однако теперь мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – его уже зафиксировали в Дании, Нидерландах и Австралии.

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