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Сенат Франции одобрил резолюцию о признании Карабаха: Баку и Ереван отреагировали

25 ноября, 21:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

МИД Франции напоминает, что одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу

Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании т.н. Нагорно-Карабахской Республики.

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За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов из 306 присутствовавших на заседании, сообщает ТАСС.

Однако госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что "одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу" и не будет служить посредническим усилиям. Он напомнил, что Франция является участницей Минской группы ОБСЕ и выступает за выполнение достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня сторонами конфликта.

Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.

Премьер Армении Никол Пашинян назвал "историческим решением" резолюцию Сената Франции о признании Карабаха, о чем он написал на своей странице в Facebook.

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В свою очередь в Баку резолюцию Сената Франции назвали "провокацией".

"Принятие Сенатом абсолютно предвзятой резолюции может расцениваться только как провокация. Видимо, французские армяне широко используют тематику конфликта в предвыборных целях", – говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Напомним, до сих пор независимость Карабаха не признало ни одно государство, в том числе и Армения.

Также напомним, в США конгрессвумен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала признать независимость Нагорного Карабаха.

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