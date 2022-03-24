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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Сейм Польши назвал Путина военным преступником и принял резолюцию

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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24 марта, 06:42
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Депутаты выразили непоколебимую солидарность со "свободным украинским народом и демократическим государством Украиной"
В Польше признали Путина военным преступником
В Польше признали Путина военным преступником / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейм Польши осуждает акты геноцида и системные нарушения прав человека, которые совершает РФ в Украине, а президента Владимира Путина назвали военным преступником. В Сейме 23 марта приняли соответствующую резолюцию и призвали все государства поддержать проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде.

Об этом сообщает PolskieRadio.

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"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами Российской Федерации вместе с союзниками, по приказу военных командующих под непосредственным подчинением президента Владимира Путина", – говорится в резолюции.

Сейм Польши призвал все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право на самоопределение Украины, всеми средствами поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде.

Также они призывали использовать свои полномочия в любых международных организациях, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совета безопасности России и командующих ВС РФ.

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"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", – говорится в резолюции.

Кроме этого, Сейм Польши обратился в парламенты демократических стран мира и в Европейский парламент с просьбой признать Путина, членов Совбеза и командующих ВС РФ лицами, непосредственно ответственными за эти акты и наложить на них самые широкие санкции.

Депутаты выразили непоколебимую солидарность со "свободным украинским народом и демократическим государством Украиной".

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Байден назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "военным преступником". Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден.

Официальные лица, в том числе Байден, ранее воздерживались от заявлений о совершении военных преступлений в Украине, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Но американские официальные лица ясно дали понять, что считают преднамеренные атаки против мирных жителей военными преступлениями.

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Вертолеты Вертолеты
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