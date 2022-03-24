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Сейм Польщі назвав Путіна військовим злочинцем та ухвалив резолюцію

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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24 березня, 06:42
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Депутати висловили непохитну солідарність з "вільним українським народом та демократичною державою Україною"
У Польщі визнали Путіна військовим злочинцем
У Польщі визнали Путіна військовим злочинцем / Фото: Колаж: Сьогодні

Сейм Польщі засуджує акти геноциду та системні порушення прав людини, які чинить РФ в Україні, а президента Володимира Путіна назвали військовим злочинцем. У Сеймі 23 березня ухвалили відповідну резолюцію та закликали всі держави підтримати проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді.

Про це повідомляє PolskieRadio.

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"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, військові злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, скоєні на території суверенної України збройними силами Російської Федерації разом із союзниками, за наказом військових командуючих під безпосереднім підпорядкуванням президента Володимира Путіна", – йдеться у резолюції.

Сейм Польщі закликав усі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді.

Також вони закликали використати свої повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, щоб притягнути до відповідальності Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів ЗС РФ.

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"Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Володимира Путіна Сеймом Республіки Польща та міжнародним співтовариством військовим злочинцем", – йдеться у резолюції.

Крім цього, Сейм Польщі звернувся до парламентів демократичних країн світу та до Європейського парламенту з проханням визнати Путіна, членів Радбезу та командувачів ЗР РФ особами, які безпосередньо відповідають за ці акти і накласти на них найширші санкції.

Також депутати висловили непохитну солідарність з "вільним українським народом та демократичною державою Україною".

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Байден назвав Путіна військовим злочинцем

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "військовим злочинцем". Про це повідомляє CNN.

"Я думаю, що він військовий злочинець" – сказав Байден.

Офіційні особи, зокрема Байден, раніше утримувалися від заяв про скоєння військових злочинів в Україні, посилаючись на розслідування.

Але американські офіційні особи ясно дали зрозуміти, що вважають навмисні атаки проти мирних жителів воєнними злочинами.

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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