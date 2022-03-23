США визнали агресію проти України військовим злочином Росії

Держсекретар США пригрозив винним кримінальним переслідуванням

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

США офіційно визнали військовим злочином вторгнення Росії до України. Таке рішення було прийнято після аналізу фактів з офіційних та розвідувальних джерел, йдеться у зверненні держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

"Сьогодні я можу оголосити, що, ґрунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові скоїли військові злочини в Україні", – сказано у заяві.

Держсекретар США зазначає, що дії російських військових були спрямовані проти мирних громадян.

Реклама

"З моменту початку неспровокованої і несправедливої війни за своїм вибором президент Росії Володимир Путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі і руйнувань по всій Україні. Ми бачили численні повідомлення, які заслуговують на довіру, про невибіркові напади та напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб, а також інші злодіяння", — йдеться у заяві.

Втрати та руйнування

Блінкен перераховує злочини, вчинені російською армією на території України. Серед них руйнування будинків мирних жителів, шкіл, лікарень, обстріл транспорту й машин швидкої допомоги та багато інших злочинів, результатом яких стала загибель тисяч мирних жителів.

"Станом на 22 березня офіційні особи обложеного Маріуполя заявили, що тільки в цьому місті було вбито понад 2400 мирних жителів. Крім руйнувань у Маріуполі, Організація Об'єднаних Націй офіційно підтвердила понад 2500 жертв серед цивільного населення, включаючи вбитих і поранених, і підкреслює, що фактичні втрати, ймовірно, вищі", – зазначає Блінкен.

Він підкреслив, що США продовжить відслідковувати повідомлення про військові злочини та ділитиметься зібраною інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями.

"Ми прагнемо добиватися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування", – заявив Блінкен.

Читайте також: