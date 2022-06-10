Швейцария приняла новые санкции против России

Кого коснутся санкционные ограничения

Федеральный Совет Швейцарии принял решение насчет Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Швейцария приняла новые санкции ЕС в отношении Беларуси и России, а также финансовые и туристические санкции в отношении еще 100 физических и юридических лиц. Ограничения коснутся в том числе российских военных, а из SWIFT исключат четыре банка. Об этом объявил Федеральный совет страны, передает Reuters.

Швейцарский список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, такой же, как и в Европейском союзе. Он включает военнослужащих, привлеченных к ответственности за зверства, совершенные в Буче, лиц, занимающихся политикой и дезинформацией, а также некоторых олигархов и членов их семей.

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Совет также одобрил исключение четырех новых российских и белорусских банков, в том числе Сбербанка, крупнейшего в России, из системы транзакций SWIFT.

Поправки вступают в силу в 16:00 по Гринвичу в пятницу (18:00 по Киеву).

Что в себя включает шестой пакет санкций ЕС

запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю;

суда, перевозящие нефть из РФ в третьи страны, нельзя будет страховать;

эмбарго на российскую нефть, доставляемую по трубопроводу;

Сбербанк, а также еще два российских банка и один белорусский отключат от SWIFT;

под новые санкции подпадут и представители силовых структур РФ, бизнесмены, представители СМИ.

ограничения наложат на десятки военнослужащих , в том числе и на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче ;

, в том числе и на лиц, признанных ; с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.

Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

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Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.