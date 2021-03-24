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Сильвио Берлускони попал в больницу: что с ним

24 марта, 11:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали из-за проблем со здоровьем – в больницу он попал 22 марта.

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Об этом сообщает la Repubblica, ссылаясь на его адвоката Федерико Чеккони.

"Из-за проблем со здоровьем Сильвио Берлускони был госпитализирован с утра понедельника", – заявил Чеккони 24 марта в миланском суде.

Он отметил, что каждую неделю с понедельника по среду экс-премьер проходит медобследования в клинике Сан-Рафаэль в Милане.

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Сильвио Берлускони и еще 28 других человек уже несколько месяцев участвуют в судебном процессе по "делу Руби – тер". Это отдельное производство "дела Руби" – о секс-вечеринках на вилле Берлускони с участием несовершеннолетних, когда он еще возглавлял правительство Италии.

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И хотя Сильвио Берлускони доказал свою невиновность по основному делу еще в 2015 году, теперь его подозревают в подкупе свидетелей – многочисленных участниц секс-вечеринок.

Из-за своей госпитализации политик не сможет принять участие в судебном заседании, которые решили продолжить без него.

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Италия больница будущего госпитализация Сильвио Берлускони
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