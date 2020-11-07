Словакия закрывает пункты пропуска на границе с Украиной

Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с быстрым распространением COVID-19. Некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты с 9 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С 9:00 понедельника будет временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы".

Как сообщается, временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны – "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вишне Немецкое", с украинской стороны – "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Как говорят в пресс-службе, путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Напомним, ранее мы писали, как страны Европы усилили карантин из-за коронавируса.

По состоянию на утро субботы, 7 ноября, коронавирусом в мире заразились уже более 49,3 млн человек.

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