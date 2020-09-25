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Теракт в Париже: двое человек арестованы (фото, видео)

25 сентября, 15:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На одежде подозреваемых была кровь, но их причастность еще не установлена

После атаки на прохожих возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo в Париже, были задержаны двое человек.

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Об этом вскоре после произошедшего сообщило le Parisien.

Нападавший "чрезвычайно быстро нанес несколько ударов по людям перед офисами", а потом "очень быстро убежал в метро", говорят очевидцы.

На обоих задержанных обнаружены следы крови, однако их причастность к нападению проверяется.

Также на месте событий был обнаружен подозрительный пакет, однако саперы не обнаружили в нем взрывчатку.

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На данный момент район ЧП оцеплен, закрыты школы и шесть близлежащих станций метро.

В результате случившегося были ранены четверо человек – из них двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказались двое журналистов телеканала Premièrelines. В редакции утверждают, что не получали угроз.

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На место теракта прибыли министр внутренних дел Жеральдин Дерманен и премьер-министр Жан Кастекс. Создан антикризисный штаб.

В Елисейском дворце сообщили, что президент Эммануэль Макрон внимательно следит за развитием событий.

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Расследованием нападения занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Пока что неизвестно, связана ли атака с деятельностью работников Charlie Hebdo, которые известны своими острыми шаржами на ислам. Однако в начале месяца в редакцию снова начали поступать угрозы после публикации новых карикатур на пророка Мухаммеда.

Напомним, ранее в этом году в пригороде Парижа произошел другой теракт – мужчина набросился на прохожих в парке с ножом, ранив четырех человек. Прибывшие полицейские застрелили злоумышленника.

А в прошлом октябре пожилой мужчина бросил "коктейль Молотова" и сделал несколько выстрелов по мечети на юго-западе Франции.

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Франция Париж Charlie Hebdo теракт в Париже
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