Теракт в Вене: один из террористов был сторонником "Исламского государства"

Один из нападавших, устроивших теракт в Вене, был сторонником "Исламского государства".
Об этом утром во вторник сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, сообщает RTL.
Полиция провела обыски дома у подозреваемого. Ищут возможных сообщников.
"В настоящее время мы не можем исключить, что есть и другие преступники", – сказал Нехаммер.
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Напомним, в понедельник вечером в Вене произошел теракт. В стрельбе погиб один человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
Стрельба в Вене началась всего за несколько часов до того, как Австрия должна была усилить карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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