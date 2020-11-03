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Теракт в Вене: один из террористов был сторонником "Исламского государства"

3 ноября, 07:33

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В доме подозреваемого провели обыск

Один из нападавших, устроивших теракт в Вене, был сторонником "Исламского государства".

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Об этом утром во вторник сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, сообщает RTL.

Полиция провела обыски дома у подозреваемого. Ищут возможных сообщников.

"В настоящее время мы не можем исключить, что есть и другие преступники", – сказал Нехаммер.

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Напомним, в понедельник вечером в Вене произошел теракт. В стрельбе погиб один человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

Стрельба в Вене началась всего за несколько часов до того, как Австрия должна была усилить карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия стрельба вена теракты исламское государство
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