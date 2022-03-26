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Турция обнаружила и обезвредила мину в проливе Босфор

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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26 марта, 17:39
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Акар Хулуси заявил, что в этом вопросе идут переговоры с Россией и Украиной
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Группы подводной обороны Турции обезвредили мину старого образца в проливе Босфор.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Акар Хулуси, написало агентство "Анадолу".

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Что произошло

Как сообщается, утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину.

"В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца. Ее обезвредили турецкие команды подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются", – сказал министр.

Фото – "Анадолу".
Фото – "Анадолу".

По его словам, сейчас продолжается морское движение:

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"Необходимые меры приняты. Морское движение продолжается безопасно. Плавучие и летающие элементы ВМФ Турции бдительно следят за ситуацией. Работа продолжается".

Напомним, российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

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