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Туреччина виявила та знешкодила міну у протоці Босфор

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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26 березня, 17:39
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Акар Хулусі заявив, що в цьому питанні тривають переговори з Росією та Україною
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Групи підводної оборони Туреччини знешкодили міну старого зразка в протоці Босфор.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Акар Хулусі, написала агенція "Анадолу".

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Що сталося

Як повідомляється, вранці з комерційного судна біля берегів Босфору повідомили, що побачили об'єкт, схожий на міну.

"В результаті дослідження було встановлено, що це була міна старого зразка. Її знешкодили турецькі команди підводної оборони. Переговори з владою Росії та України щодо цього питання тривають", – сказав міністр.

Фото – "Анадолу".
Фото – "Анадолу".

За його словами, зараз триває морський рух:

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"Необхідних заходів вжито. Морський рух триває безпечно. Плавучі та літаючі елементи ВМФ Туреччини пильно стежать за ситуацією. Робота триває".

Нагадаємо, російські окупанти замінували шляхи комерційних судів від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

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