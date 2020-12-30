У европейского регулятора возникли вопросы к качеству вакцины AstraZeneca

Европейское медицинское агентство, осуществляющее контроль за лекарственными препаратами, запросило дополнительную информацию о вакцине, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

Реклама

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Агентство проводит обзор данных в рамках поэтапной экспертизы. Последний пакет таких данных, касающихся клинических испытаний, был получен 21 декабря. В то же время в пресс-релизе отмечается, что у компании "была запрошена дополнительная научная информация, связанная с качеством, безопасностью и эффективностью вакцины, необходимая для выдачи временного регистрационного удостоверения".

Кроме того, EMA ожидает дополнительную информацию о продолжающихся клинических испытаниях в течение первого квартала 2021 года.

Агентство в курсе того, что власти Великобритании разрешили использование данной вакцины в стране. Но этот процесс никак не связан с выдачей временного регистрационного удостоверения европейским регулятором, который должен гарантировать, что препарат "отвечает самым строгим стандартам ЕС по качеству, эффективности и безопасности".

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Управление по регулированию лекарственных средств Британии одобрило вакцину AstraZeneca.

Также напомним, 27 декабря AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины от коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама