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У европейского регулятора возникли вопросы к качеству вакцины AstraZeneca

30 декабря, 21:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Европейское медагентство интересуют безопасность и эффективность препарата

Европейское медицинское агентство, осуществляющее контроль за лекарственными препаратами, запросило дополнительную информацию о вакцине, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

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Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Агентство проводит обзор данных в рамках поэтапной экспертизы. Последний пакет таких данных, касающихся клинических испытаний, был получен 21 декабря. В то же время в пресс-релизе отмечается, что у компании "была запрошена дополнительная научная информация, связанная с качеством, безопасностью и эффективностью вакцины, необходимая для выдачи временного регистрационного удостоверения".

Кроме того, EMA ожидает дополнительную информацию о продолжающихся клинических испытаниях в течение первого квартала 2021 года.

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Агентство в курсе того, что власти Великобритании разрешили использование данной вакцины в стране. Но этот процесс никак не связан с выдачей временного регистрационного удостоверения европейским регулятором, который должен гарантировать, что препарат "отвечает самым строгим стандартам ЕС по качеству, эффективности и безопасности".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Управление по регулированию лекарственных средств Британии одобрило вакцину AstraZeneca.

Также напомним, 27 декабря AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины от коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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проверка вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca

Источник: Сегодня

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