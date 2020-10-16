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Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови

16 октября, 12:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Людии с группой крови O менее восприимчивы к инфекции

Люди с группой крови O (I) меньше остальных подвержены риску заразиться коронавирусом.

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Об этом со ссылкой на два исследования сообщает Daily Sabah.

11 ученых в Дании проанализировали данные 473 тыс. человек, протестированных на COVID-19. И пришли к выводу, что группа крови O имеет более низкую восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2.

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Исследование также показало, что люди с группами крови A, B и AB подвержены более высокому риску развития тромбоза – свертывания крови внутри кровеносного сосуда – и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются серьезными сопутствующими заболеваниями среди госпитализированных пациентов с COVID-19.

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Аналогичные результаты были получены в ходе канадского медицинского исследования, проведенного 14 исследователями.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 38 млн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус группа крови COVID-19
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