Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови

Людии с группой крови O менее восприимчивы к инфекции

Люди с группой крови O (I) меньше остальных подвержены риску заразиться коронавирусом.

Реклама

Об этом со ссылкой на два исследования сообщает Daily Sabah.

11 ученых в Дании проанализировали данные 473 тыс. человек, протестированных на COVID-19. И пришли к выводу, что группа крови O имеет более низкую восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2.

Читайте также: ВОЗ забраковала "лекарство Трампа" от коронавируса

В тренде Российские космонавты опять попробуют заделать дыру в МКС скотчем

Исследование также показало, что люди с группами крови A, B и AB подвержены более высокому риску развития тромбоза – свертывания крови внутри кровеносного сосуда – и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются серьезными сопутствующими заболеваниями среди госпитализированных пациентов с COVID-19.

Реклама

Аналогичные результаты были получены в ходе канадского медицинского исследования, проведенного 14 исследователями.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 38 млн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама