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Угроза миру: глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на Донбассе

8 апреля, 10:24

Виталий Семченко Виталий Семченко

Визит в Украину состоится сегодня, 8 апреля

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Киев со срочным визитом.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Причиной поездки стала эскалация войны на Донбассе со стороны России.

"Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины", – сказано в сообщении.

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Напомним, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.

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Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

Что происходит на Донбассе и грозит ли нашей стране полномасштабное вторжение со стороны РФ – читайте в материале "Сегодня".

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Донбасс Украина МИД Польши война на Донбассе
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