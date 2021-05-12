Украинцы попали в жуткое ДТП в Польше – погиб 9-летний мальчик

Фото: dziennikwschodni.pl

В Польше произошла дорожная авария с участием семьи из Украины – ДТП привело к гибели девятилетнего мальчика.

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Об этом сообщает Dziennik Wschodni.

Трагедия случилась утром 11 мая на трассе DK-19 возле деревни Слодков-Другий в Люблинском воеводстве.

Около 8:30 легковой автомобиль украинцев столкнулся с грузовиком Scania. Прибывшие на медицинском вертолете спасатели пытались реанимировать ребенка, но он скончался на месте.

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Предполагается, что удар пришелся именно по сидению, где он сидел.

Остальные участники ДТП отделались легкими ранениями. В полиции утверждают, что 56-летний водитель автобуса и 63-летняя мать мальчика, которая находилась за рулем, были трезвыми.

Фото: dziennikwschodni.pl

Польские правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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Напомним, в марте в Польше произошло ехавший в Херсон автобус врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. В результате пять человек погибли и еще 39 были ранены.

А в феврале в Люблине автомобиль Volkswagen с украинцами вылетел с дороги и врезался в дерево – погибли двое мужчин.