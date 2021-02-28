Лукашенко уйдет весной – Тихановская

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти уже весной 2021 года из-за усиливающегося давления европейских и американских санкций против его режима.

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Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает DW со ссылкой на ее интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag.

Тихановская выразила уверенность, что режим Лукашенко падет еще в нынешнем году.

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", – заявила Тихановская.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти и провести перевыборы, но это случится не раньше 2022 года.

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25 февраля Европейский Союз продлил на год санкции против представителей бизнеса и самопровозглашенной власти Беларуси, в том числе непризнанного президента страны Лукашенко.

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