Українська
$ 27,93
34,15
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Лукашенко уйдет весной – Тихановская

28 февраля, 05:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиционерка рассчитывает на санкции

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти уже весной 2021 года из-за усиливающегося давления европейских и американских санкций против его режима.

Реклама

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает DW со ссылкой на ее интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag.

Тихановская выразила уверенность, что режим Лукашенко падет еще в нынешнем году.

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", – заявила Тихановская.

В тренде
США объявили награду в 250 тыс. долларов за "повара Путина"

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти и провести перевыборы, но это случится не раньше 2022 года.

Реклама

25 февраля Европейский Союз продлил на год санкции против представителей бизнеса и самопровозглашенной власти Беларуси, в том числе непризнанного президента страны Лукашенко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отставка Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакцины
Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакциныЕвросоюз
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
200 гробов плавали в море: оползень разрушил кладбище в Италии (видео)
200 гробов плавали в море: оползень разрушил кладбище в Италии (видео)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять