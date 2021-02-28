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Лукашенко піде навесні – Тихановська

28 лютого, 05:42

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Опозиціонерка розраховує на санкції

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буде змушений піти вже навесні 2021 року через посилення тиску європейських та американських санкцій проти його режиму.

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Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, передає DW з посиланням на її інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag.

Тихановська висловила впевненість, що режим Лукашенка впаде ще цього року.

"Тиск буде зростати з кожним днем, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, тож він піде. Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде", – заявила Тихановська.

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Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що готовий піти з влади і провести перевибори, але це трапиться не раніше 2022 року.

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25 лютого Європейський Союз продовжив на рік санкції проти представників бізнесу та самопроголошеної влади Білорусі, зокрема й невизнаного президента країни Лукашенка.

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