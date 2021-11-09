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Австрийский бордель обещает вознаграждение за вакцинацию от COVID-19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 20:35
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Владельцы одного из борделей в Вене хотят повысить уровень вакцинации и количество клиентов
В Австрии бордель предлагает бесплатные услуги в обмен на вакцинацию от COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
В Австрии бордель предлагает бесплатные услуги в обмен на вакцинацию от COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице Австрии Вене местный бордель предлагает ваучер на бесплатное посещение заведения, где можно будет провести 30 минут с любой "избранницей" в обмен на прививку против коронавируса.

Как сообщает Sky News, акцию руководство заведения объяснило тем, что, с одной стороны, желает привлечь внимание к необходимости вакцинироваться, а с другой стороны – стремлением вернуть ослабший в пандемию поток клиентов.

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Отмечается, что в стране прививки от коронавируса сделали лишь 64% населения. Поэтому Австрия является одной из стран в Западной Европе с самым низким уровнем вакцинации.

"Из-за пандемии мы зарегистрировали 50% сокращение клиентов, благодаря этой инициативе мы надеемся, что количество клиентов снова вырастет", – сказали в борделе Funpalast.

Также там отметили, что для коллективного иммунитета, согласно данным властей, необходимо вакцинировать 70-75% населения. Также, по статистике, в Австрии вакцинировано меньше мужчин, чем женщин. Потому заведение решило помочь достичь более высокого уровня вакцинации.

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В Австрии ужесточили ограничения

  • Власти Австрии разрешили посещать общественные учреждения только вакцинированным от COVID-19 или переболевшим коронавирусом.
  • С момента полной иммунизации должно пройти не более девяти месяцев, а с момента выздоровления – не более шести месяцев. Те, кто не попадают в эти две категории, не смогут посещать рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры.
  • Такие меры приняли в связи с ростом заболевших коронавирусом в стране и сокращением свободных коек в больницах.
  • Информация о новых ограничениях уже дала результат. В выходные в центрах вакцинации был приток из желающих привиться. За 6 ноября было сделано почти 32 тыс. прививок. Всего в стране полностью иммунизированы более 5,6 млн человек при населении в 8,9 млн человек.

Ранее мы сообщали, что в Грузии пенсионерам заплатят за COVID-прививку.

Также напомним, в Украине за COVID-вакцинацию снова можно будет получить скидки в такси.

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