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Австрійський бордель обіцяє винагороду за вакцинацію від COVID-19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 20:35
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Власники одного з борделів у Відні хочуть підвищити рівень вакцинації та кількість клієнтів
В Австрії бордель пропонує безкоштовні послуги в обмін на вакцинацію від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
В Австрії бордель пропонує безкоштовні послуги в обмін на вакцинацію від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці Австрії Відні місцевий бордель пропонує ваучер на безкоштовне відвідування закладу, де можна буде провести 30 хвилин із будь-якою "обраницею" в обмін на щеплення проти коронавірусу.

Як повідомляє Sky News, акцію керівництво закладу пояснило тим, що, з одного боку, бажає привернути увагу до необхідності вакцинуватися, а з іншого боку – прагненням повернути потік клієнтів, що ослабнув у пандемію.

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Зазначається, що у країні щеплення від коронавірусу зробили лише 64% населення. Тому Австрія є однією з країн Західної Європи з найнижчим рівнем вакцинації.

"Через пандемію ми зареєстрували 50% скорочення клієнтів, завдяки цій ініціативі ми сподіваємося, що кількість клієнтів знову зросте", – сказали у борделі Funpalast.

Також там зазначили, що для колективного імунітету, за даними влади, необхідно вакцинувати 70-75% населення. Також, за статистикою, в Австрії вакциновано менше чоловіків, ніж жінок. Тому заклад вирішив допомогти досягти вищого рівня вакцинації.

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В Австрії посилили обмеження

  • Влада Австрії дозволила відвідувати громадські установи тільки вакцинованим від COVID-19 або тим, хто перехворів на коронавірус.
  • З моменту повної імунізації має минути не більше дев'яти місяців, а з моменту одужання – не більше шести місяців. Ті, хто не потрапляють до цих двох категорій, не зможуть відвідувати ресторани, салони краси та масажу, фітнес-центри, спортклуби, готелі, кіно, театри.
  • Такі заходи вжили у зв'язку із зростанням хворих на коронавірус у країні та скороченням вільних ліжок у лікарнях.
  • Інформація про нові обмеження вже дала результат. У вихідні в центрах вакцинації був приток з бажаючих зробити щеплення. За 6 листопада було зроблено майже 32 тис. щеплень. Всього в країні повністю імунізовано понад 5,6 млн людей при населенні у 8,9 млн осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Грузії пенсіонерам заплатять за COVID-щеплення.

Також нагадаємо, в Україні за COVID-вакцинацію знову можна буде отримати знижки у таксі.

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