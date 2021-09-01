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В Австрии семья украинцев попала в ДТП: двое детей погибли (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
1 сентября, 09:40
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Родители получили травмы, их госпитализировали в государственную больницу
Трагедия произошла на трассе Зюдаутобан. Фото: Kronen Zeitung
Трагедия произошла на трассе Зюдаутобан. Фото: Kronen Zeitung

В Австрии на автодороге вблизи города Фезендорф в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два ребенка из Украины, родители госпитализированы.

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Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Подробности трагедии

Авария произошло 31 августа в 5:15 утра на трассе Зюдаутобан (A2). Автомобиль с итальянскими номерами, которым путешествовала семья украинцев, поломался посреди трассы и встал на третьей полосе. Авто с австрийцем за рулем, которое двигалось сзади, не смогло вовремя затормозить и врезалось в него.

В результате погибли двое детей, сидящих на заднем сиденье: 6-летний мальчик умер сразу после госпитализации, через несколько часов – его 2-летний брат.

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Родители мальчиков – 42 и 34 года – также получили травмы и были доставлены в государственную больницу. 40-летний гражданин Австрии получил незначительные травмы.

На месте аварии работали два аварийных вертолеты и спасательные машины.

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