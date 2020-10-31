В Бельгии усилили карантин

Жесткий карантин по всей стране будет действовать с 1 ноября до 13 декабря

В Бельгии из-за большого количества случаев коронавируса вводят общенациональный карантин.

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Об этом сообщает RTBF.

По словам премьер-министра страны Александра де Кроо, страна находится в состоянии чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, а давление на больницы огромное.

Он также подчеркнул, что жесткий карантин по всей стране будет действовать с 1 ноября до 13 декабря.

Правительство Бельгии вводит новые запреты. В стране отменили все массовые мероприятия, запрещено будет собираться более четырех человек, будут работать только магазины с товарами первой необходимости.

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Однако школы продолжат работу в прежнем режиме.

К слову, по состоянию на ночь 31 октября в Бельгии зафиксировали более 390 тысяч случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают из города перед началом нового общенационального карантина, который вступил в действие с полуночи 30 октября.

К слову, по словам французского лидера, распространение вируса во Франции превзошло "самые пессимистические прогнозы". Макрон пообещал пересматривать карантинные правила каждые 15 дней.

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