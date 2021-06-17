В Черное море вошел еще один корабль НАТО

Франция направила к берегам Украины военное судно. Фото: пресс-служба Минобороны Франции

Вслед за ракетным эсминцем ВМС США USS Laboon в Черное море вошел французский военный корабль Alize.

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Об этом сообщил глава института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции вошел в черноморскую акваторию с 16 на 17 июня.

60-метровый Alize классифицируется как судно водолазной поддержки, но фактически используется для обеспечения работы дайверов Службы внешней разведки Франции.

По данным Минобороны Франции, этот корабль вооружен двумя 12,7-мм пулеметами, имеет две РЛС Racal-Decca DRBN-38 и может принимать на борт до 248 человек.

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Клименко отмечает, что этот корабль был в Черном море сразу после оккупации Крыма – в марте-апреле 2014 года.

Напомним, что в мае в Черное море через пролив Босфор вошел британский патрульный корабль HMS Trent для "поддержки безопасности и стабильности" совместно с НАТО и региональными партнерами Соединенного Королевства.

Мы также писали о попытке российских кораблей сорвать совместные морские учения Украины и США, которые проходили в Черном море – суда РФ постоянно отслеживали и сопровождали украинские и американские корабли.

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