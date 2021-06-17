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У Чорне море увійшов ще один корабель НАТО

17 червня 2021 19:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Фактично 60-метровий Alize використовується для забезпечення роботи дайверів Служба зовнішньої розвідки Франції

Франция направила к берегам Украины военное судно. Фото: пресс-служба Минобороны Франции

Франция направила к берегам Украины военное судно. Фото: пресс-служба Минобороны Франции

Слідом за ракетним есмінцем ВМС США USS Laboon в Чорне море увійшов французький військовий корабель Alize.

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Про це повідомив глава інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Розвідувально-водолазний корабель ВМС Франції увійшов в чорноморську акваторію з 16 на 17 червня.

60-метровий Alize класифікується як судно водолазної підтримки, але фактично використовується для забезпечення роботи дайверів Служба зовнішньої розвідки Франції.

За даними Міноборони Фрнаціі, цей корабель озброєний двома 12,7-мм кулеметами, має дві РЛС Racal-Decca DRBN-38 і може приймати на борт до 248 осіб.

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Клименко зазначає, що цей корабель був у Чорному морі одразу після окупації Криму – в березні-квітні 2014 року.

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Нагадаємо, що в травні в Чорне море через протоку Босфор увійшов британський патрульний корабель HMS Trent задля "підтримки безпеки і стабільності" спільно з НАТО та регіональними партнерами Сполученого Королівства.

Ми також писали про спробу російські кораблі зірвати спільні морські навчання України і США, які проходили в Чорному морі – суду РФ постійно відстежували і супроводжували українські та американські кораблі.

Дивіться більше, про що говорять в Україні та світі 17 червня:

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