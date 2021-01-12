В Финляндии разрабатывают вакцину против COVID-19 для норок

В Финляндии ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса для таких животных, как норки и енотовидные собаки.

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Об этом сообщило местное Объединения пушного звероводства Fifur, передает DW.

Над вакциной работают сотрудники Fifur и исследовательская группа Университета Хельсинки.

Руководитель группы ученых, доцент Тарья Сиронен заявила, что вирус представляет угрозу не только для здоровья людей и следует быстро и эффективно снизить его распространение среди животных в сельском хозяйстве и пушном звероводстве.

Тестирования вакцины от COVID-19 для животных может занять несколько месяцев.

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Следует отметить, что в Финляндии, в отличие от звероводческих ферм таких европейских странах, как Дания, Литва, Нидерланды и Польша, пока не зафиксированы случаи заражения зверей коронавирусом.

Напомним, в Дании, где с июня по ноябрь 2020 года было выявлено 214 случаев передачи COVID-19 от норок человеку, на фермах были уничтожены более 15 млн этих животных. Позже зараженных норок обнаружили еще в нескольких странах Европы.

Мы также сообщали, что в США в зоопарке города Сан-Диего коронавирусом заразились гориллы.

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