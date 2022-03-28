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В Германии задумались о покупке ПРО на случай нападения РФ

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28 марта, 07:30
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Власти Германии допускают покупку аналога израильского "Железного купола", поскольку "есть сосед, который готов использовать насилие"
В Германии задумались о дополнительной защите от РФ
В Германии задумались о дополнительной защите от РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии рассматривают возможность закупки систем противоракетной обороны (ПРО) для защиты страны от возможного нападения со стороны России.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

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Глава немецкого правительства не уточнил, о каком типе системы ПРО может идти речь. Однако он допустил, что это может быть аналогом израильского "Железного купола".

"Это, безусловно, один из вопросов, который мы обсуждаем, и на то есть веская причина", - сказал он.

Отвечая на вопрос, хотела ли Германия закупить систему ПРО с большей дальностью, чем ее батареи Patriot, Шольц отметил необходимость осознавать, что "у нас есть сосед, который готов использовать насилие для отстаивания своих интересов".

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Шольц отверг предложение о миссии НАТО в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отменил инициативу Польши о заходе миротворческой миссии НАТО в Украину.

Спикер правительства Германии Штеффен Гебештрейт заявил, что канцлер Шольц уже говорил, что ни один солдат НАТО не должен направляться "за пределы Альянса или в Украину" – это и дальше "остается красной линией".

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