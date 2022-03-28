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У Німеччині задумалися про покупку ПРО на випадок нападу РФ

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28 березня, 07:30
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Влада Німеччини допускає покупку аналога ізраїльського "Залізного купола", оскільки "є сусід, який готовий використати насильство"
У Німеччині замислилися про додатковий захист від РФ
У Німеччині замислилися про додатковий захист від РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині розглядають можливість закупівлі систем протиракетної оборони (ПРО) для захисту країни від можливого нападу з боку Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

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Глава німецького уряду не уточнив, про який тип системи ПРО може йтися. Однак він припустив, що це може бути аналогом ізраїльського "Залізного купола".

"Це, безумовно, одне з питань, яке ми обговорюємо, і на те є вагома причина", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи хотіла Німеччина закупити систему ПРО з більшою дальністю, ніж її батареї Patriot, Шольц наголосив на необхідності усвідомлювати, що "у нас є сусід, який готовий використати насильство для відстоювання своїх інтересів".

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Шольц відкинув пропозицію щодо місії НАТО в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц скасував ініціативу Польщі щодо заходу миротворчої місії НАТО до України.

Спікер уряду Німеччини Штеффен Гебештрейт заявив, що канцлер Шольц вже говорив, що жоден солдат НАТО не повинен прямувати "за межі Альянсу чи в Україну" – це й надалі "залишається червоною лінією".

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