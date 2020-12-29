В Испании от COVID-19 с начала пандемии умерли более 50 тысяч человек

Испания занимает девятое место в мире по количеству случаев коронавируса

В Испании количество жертв коронавируса превысило 50 тысяч.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на ночь, 29 декабря, в Испании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 50 122 человека.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1 879 413 случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 150 376 человек.

Сейчас Испания занимает девятое место в мире по количеству случаев коронавируса.

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В то же время Испания рассчитывает обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета 2021 года, если к тому времени будет вакцинировано достаточное количество граждан.

Также мы писали о том, что в городах Италии для массовой вакцинации от коронавируса COVID-19, которая стартует в следующем месяце, планируют установить около 1500 павильонов в виде первоцветов – примул.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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