В Италии количество случаев COVID-19 превысило 2 млн

Италия занимает восьмое место в мире по количеству инфицированных

В Италии за все время пандемии коронавирусом заразились более 2 миллионов человек.

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Согласно статистике Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Италия занимает восьмое место в мире по количеству инфицированных COVID-19.

Побороть болезнь смогли 44 642 816 человек, однако, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 70 900 человек.

За последние сутки в Италии было зафиксировано более 18 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели более 20 тысяч, а умерли 505 человек.

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К слову, в Италии начался общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса, в связи с чем улицы крупнейших городов, включая Рим, опустели.

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Напомним, что ранее итальянская прокуратура заподозрила Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Министерством здравоохранения страны с целью скрыть отчет, обличающий неэффективный подход Рима к борьбе с пандемией.

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