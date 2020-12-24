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В Италии начался локдаун: фоторепортаж из опустевшего Рима

24 декабря, 13:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Новый год страна проведет взаперти

В Италии начался общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса, в связи с чем улицы крупнейших городов, включая Рим, опустели.

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Главное ограничение нового локдауна – запрет на любые передвижения без необходимости. Также запрещено собираться на площадях городов и Новый год – не исключение.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Кроме того, запрещена работа магазинов розничной торговли, а рестораны и бары обслуживают клиентов только навынос. По данным местных организаций, закрытие на праздники обойдется сектору в 20 млрд евро.

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Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Также сохраняются прежние ограничения: ночной комендантский час и запрет на передвижение между областями Италии.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

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В то же время, некоторые ограничения будут незначительно ослаблены 28-30 декабря и 4 января. Однако открытие горнолыжных курортов, которое было планировано на 7 января, хотят перенести на конец месяца.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

25 и 31 декабря власти сделали исключение для парикмахерских – им разрешили работать в эти дни. С 7 января в стране стартует массовая вакцинация населения.

Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Фото: REUTERS/Yara Nardi


По данным на 24 декабря, в Италии зарегистрировано 1,9 млн случаев COVID-19, из которых 70,3 тыс. закончились к летальному исходу.

Напомним, что ранее итальянская прокуратура заподозрила Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Министерством здравоохранения страны с целью скрыть отчет, обличающий неэффективный подход Рима к борьбе с пандемией.

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Италия карантин Рим коронавирус локдаун
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