ВОЗ скрыла документ о пандемии в Италии: подробности скандала

Итальянская прокуратура заподозрила Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Министерством здравоохранения страны с целью скрыть отчет, обличающий неэффективный подход Рима к борьбе с пандемией коронавируса.

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Как сообщает The Guardian, документ мог бы помочь другим странам лучше подготовиться на примере Италии, которая стала первой европейской страной, которая пострадала от COVID-19.

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Отчет "Беспрецедентный вызов: первый ответ Италии на коронавирус" был подготовлен ученым ВОЗ Франческо Замбоном и 10 его коллегами из европейского регионального управления организации. Исследование было профинансировано правительством Кувейта.

На сайте ВОЗ документ был опубликован 13 мая, но уже на следующий день он оттуда пропал.

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В докладе говорилось, что власти Италии не обновляли свой план борьбы с пандемией с 2006 года. И поскольку они не были достаточно подготовлены, в больницах воцарился хаос и правительству пришлось импровизировать.

Оказалось, что отчет удалили по просьбе помощника генерального секретаря ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Герра.

С 2014 по 2017 год Герра был гендиректором по профилактике в Министерстве здравоохранения Италии и нес непосредственную ответственность за обновление плана, а сейчас входит в оперативном штабе итальянского правительства по борьбе с коронавирусом.

Прокуратура расследует его поступок как преступную халатность, которая не в последнюю очередь повлекла гибель более 60 тысяч итальянцев от COVID-19.

Об этом косвенно свидетельствует и доклад итальянского генерала в отставке Пьера Паоло Лунелли, который назвал причиной гибели более 10 тысяч человек в первую волну отсутствие надлежащих протоколов борьбы с пандемией.

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Замбона уже трижды вызывали в прокуратуру для дачи показаний, но ВОЗ препятствует его допросам, настаивая на том, что он и 10 других авторов удаленного доклада обладают иммунитетом.

В начале ноября удалось допросить лишь Раньери Герра, но подробности не сообщаются.

Напомним, что для борьбы с распространением коронавируса правительство Италии приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время зимних праздников.

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Также в ноябре итальянские СМИ сообщили о первом случае выявления нового коронавируса в организме собаки.

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