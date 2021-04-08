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В Италии определили, для кого лучше всего подходит вакцина AstraZeneca

8 апреля, 03:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Итальянский Минздрав считает AstraZeneca "очень хорошим препаратом"

Власти Италии решили изменить политику вакцинации от COVID-19 и теперь намерены рекомендовать препарат производства AstraZeneca (Vaxzevria) пожилым пациентам.

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Об этом сообщил глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, передает DW.

Эксперты итальянского Минздрава пришли к выводу, что эта вакцина является "очень хорошим препаратом".

В то же время министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отметил, что из-за "крайне редких случаев образования тромбов" в связи с применением вакцины AstraZeneca ею предпочтительнее делать прививки людям старше 60 лет.

Напомним, в марте Норвегия, Италия, Исландия и Дания приостановили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в связи с возможными побочными эффектами препарата.

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Позже итальянское Агентство по лекарственным средствам (AIFA) заявило, что нет надежных данных о том, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca представляет опасность для здоровья.

Тем временем в Испании рекомендовали использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca только для вакцинации лиц старше 60 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Италия вакцинация вакцина коронавирус AstraZeneca
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