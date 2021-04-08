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В Італії визначили, для кого найкраще підходить вакцина AstraZeneca

8 квітня, 03:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Італійський МОЗ вважає AstraZeneca "дуже хорошим препаратом"

Влада Італії вирішила змінити політику вакцинації від COVID-19 і тепер рекомендуватиме препарат виробництва AstraZeneca (Vaxzevria) літнім пацієнтам.

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Про це повідомив голова Вищої ради охорони здоров'я Італії Франко Локателлі, передає DW.

Експерти італійського МОЗ дійшли висновку, що ця вакцина є "дуже хорошим препаратом".

Водночас міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца зазначив, що через "вкрай рідкісні випадки утворення тромбів" у зв'язку із застосуванням вакцини AstraZeneca нею краще робити щеплення людям старше 60 років.

Нагадаємо, в березні Норвегія, Італія, Ісландія і Данія призупинили використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca у зв'язку з можливими побічними ефектами препарату.

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Пізніше італійське Агентство з лікарських засобів (AIFA) заявило, що немає надійних даних про те, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca становить небезпеку для здоров'я.

Тим часом в Іспанії рекомендуваливикористовувати вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для вакцинації осіб старше 60 років.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Італія вакцинація вакцина коронавірус AstraZeneca
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