В Лейпциге произошли стычки между полицией и COVID-диссидентами

Демонстранты против коронавирусных ограничений прошли главной улицей Лейпцига.

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По словам наблюдателей, полиция потеряла контроль над ситуацией, сообщает немецкое издание tagesspiegel.de.

Акцию сопровождали лозунги: "Меркель должна уйти!" и "Мир, свобода, никакой диктатуры".

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Федеральный министр юстиции Кристина Ламбрехт (СДПГ) была потрясена беспорядками.

"Это ничем не оправдано. Я решительно осуждаю нападения на полицию и прессу. Подобная ситуация в разгар пандемии не должна повторяться", — настаивает она.

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Министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер (ХДС) раскритиковал одобрение Высшим административным судом демонстрации "нестандартного мышления". По его словам, было безответственно разрешить такое собрание с участием более 16 000 человек во время пандемии в центре Лейпцига.

Начальник полиции Торстен Шульц защищал действия немецких правоохранителей.

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"Наша миссия преследовала три цели: обеспечить мирный курс, предотвратить возможные акты насилия и обеспечить защиту от инфекции. Первые две цели в основном были достигнуты, третья — нет", — констатировал он.

Шульц осудил намерение бороться с пандемией здравым смыслом людей, а не полицейскими методами.

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По данным полиции, 90% участников акции не использовали средства защиты рта и носа.

В субботу в Германии зарегистрировали рекордные 23 000 новых случаев заражения вирусом. Общее количество смертей, связанных с COVID-19, составило 11 226 человек.

Напомним, в Европе периодически вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее мы опубликовали видеосюжет "Сегодня" о том, что украинским ученым понадобится не менее года, чтобы создать вакцину от коронавируса.

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