Европу сотрясают антикарантинные протесты: фото

В Европе вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
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В Италии и Польше митинги переросли в столкновения с полицией.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточили карантинные меры и расширили комендантский час.
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