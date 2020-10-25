Европу сотрясают антикарантинные протесты: фото

В Польше и Италии произошли столкновения с полицией

В Европе вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

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В тренде В Италии многотысячный протест против локдауна перерос в стычки с полицией

В Италии и Польше митинги переросли в столкновения с полицией.

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Ранее сообщалось, что в Брюсселе из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточили карантинные меры и расширили комендантский час.

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