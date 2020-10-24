В Брюсселе снова ужесточили карантин: что закроют

Будут также закрыты катки, театры и музеи

В Брюсселе из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточили карантинные меры и расширили комендантский час.

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Об этом заявил министр-президент Брюссельского региона Руди Вервоорт 24 октября, передает RTBF.

По его словам, в стране галопирующие показатели заражения, и ставкой в этом есть риск краха больничной системы страны.

Вместе с тем он признал непонимание и возмущение граждан из-за ограничений. Новые меры начнут применяться с понедельника и по меньшей мере до 19 ноября.

В частности, вводится запрет всех любительских спортивных соревнований, тренировки будут разрешены только для детей до 12 лет.

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Будут закрыты все спортивные заведения, включая ледовые катки, фитнес-центр и бассейны. Также закроют культурные центры, театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы. Вводится запрет на собрания более 4 человек.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 в Европе вызывает серьезное беспокойство. В категорию стран с тревожной обстановкой попали Великобритания и все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.

Как ранее сообщали, в Европе в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин.

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