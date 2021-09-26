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В Норвегии прошли "дикие" вечеринки – празднуют отмену COVID-ограничений (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 сентября, 17:35
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В Норвегии с 25 сентября отменили большинство COVID-ограничений
В полицию сообщали о драках, раненых и арестах
В полицию сообщали о драках, раненых и арестах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Норвегии, ночью 26 сентября, прошли масштабные вечеринки введенные из-за коронавируса. Ночные клубы и пабы были переполнены, а во многих местах царила дикая атмосфера.

Об этом сообщает NRK.

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"Ночь после открытия была совсем неспокойной для полиции, сообщающей о многочисленных случаях насилия, беспорядках и массовых драках в крупных городах страны. Полиция Осло зарегистрировала около 50 драк и беспорядков за несколько часов", – говорится в сообщении.

В Осло полиция задержала несколько людей за хранение оружия, а некоторые получили травмы.

Фото: NRK
Фото: NRK

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Инспектор полиции Эгиль Брекке заявила, что лишь за одну ночь больше 190 людей обратились в полицию Осло. Полиция готовится к еще большему количеству вызовов в ближайшие выходные.

Фото: NRK
Фото: NRK

А в городе Тронхейм несколько людей потеряли сознание в длинных очередях. Они обратиться к врачам. С несколько городов также сообщали о драках, раненых и арестах. Например в Тёнсберге у пристани произошла массовая драка, а в Агдере на юге за беспорядки были задержаны 12 человек.

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Фото: NRK
Фото: NRK

В Норвегии с 25 сентября отменили большинство COVID-ограничений. Там были отменены правила социального дистанцирования, а также сняты ограничения на количество участников на мероприятиях и собраниях.

Фото: NRK
Фото: NRK

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