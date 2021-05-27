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Рай для тусовщиков. В Париже пройдет "коронавечеринка" на пять тысяч человек

27 мая, 22:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Рок-концерт станет экспериментом – власти хотят проверить, распространяется ли вирус при условии жесткого соблюдения эпидемиологических ограничений

Концерт Indochine в Париже

Концерт Indochine в Париже / Фото: Flickr

Вслед за Британией и Испанией во Франции состоится "COVID-концерт" для нескольких тысяч человек – власти хотят проверить риск распространения коронавируса на таких массовых мероприятиях.

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Об этом сообщает France Info.

Вечеринка состоится 29 мая в одном из залов на востоке Парижа, на нем выступит популярная французская рок-группа Indochine.

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Предполагается, что концерт посетят до 5 тыс. волонтеров, а из обязательных условий – отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также защитная маска во время шоу.

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Второй тест они сдадут через неделю, и после этого специалисты будут наблюдать за их состоянием и сравнят с 2,5 тыс. зрителей, которые будут смотреть концерт по телевизору.

Напомним, что первой страной, которая провела подобный эксперимент, была Испания – в марте на одной из спортивных арен в Барселоне провели многотысячный концерт группы Love of Lesbians. Как оказалось, впоследствии серьезной вспышки коронавируса не последовало.

Видео: Сегодня

А в этом месяце в британском Ливерпуле впервые за последний год прошел разрешенный концерт, причем гостям разрешили не носить маски и не соблюдать дистанцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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