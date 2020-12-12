В полицейских бросают снаряды: более 100 человек задержали на протестах в Париже (видео)

В субботу, 12 декабря, в Париже задержали более 100 человек, которые принимают участие в акциях протеста против законопроекта "О глобальной безопасности"
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что некоторые демонстранты бросают снаряды в полицейских, против них полиция использует водомет.
По словам главы министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в Париже задерживают людей, которые во время мирной демонстрации ведут себя агрессивно.
Напомним, недавно французские полицейские силой разогнали стихийный лагерь мигрантов, который недавно появился в самом центре Парижа.
К слову, в Берлине 18 ноября после того, как полиция применила против протестующих против коронавирусного карантина водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки.
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