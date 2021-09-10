В Швеции Путину не рады. Налоговый орган отказался зарегистрировать ребенку "опасное" имя

По шведским правилам имена не должны быть оскорбительными и представлять опасность для носителя

Шведские власти не разрешили родителям назвать сына Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня"

Молодым родителям из города Лахольм на юго-западе Швеции, власти отклонили просьбу назвать сына Владимиром Путиным.

Об этом сообщает радио Sveriges Radio.

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Семья подала документы в Шведское налоговое агентство Skatteverket, но там отказались их принимать. В стране есть закон, согласно которому, родители вынуждены подавать имена своих новорожденных детей в налоговое агентство для утверждения.

Налоговый орган имеет право отказать в именовании ребенка. Но для этого есть только две причины – имя не должно оскорблять или доставлять дискомфорт лицу, которое его получает. При этом радио не удалось узнать, о каком варианте в данном случае идет речь.

Теперь родители должны дать новорожденному другое имя и прийти в органы с новым заявлением для регистрации.

Отец и мать Маркетинга

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Ранее мы сообщали, что в России официально зарегистрировали младенца под именем Маркетинг – на таком необычном выборе настоял его отец Дмитрий Банчуков из города Пенза.

Фото: instagram.com/ban4ukov

Банчуков, который сам является маркетологом, утверждает, что его жена Татьяна была не против этого имени. Родителями они стали 24 ноября.

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Сам себя Дмитрий называет теперь Отцом Маркетинга и считает, что через время перед его сыном откроется целое море возможностей: такое оригинальное имя обеспечит ему популярность среди девушек и поступление на факультет маркетинга в любом вузе РФ.

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