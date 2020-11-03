В Швейцарии задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в Вене

В Швейцарии во вторник, 3 ноября, около Цюриха были арестованы двое молодых швейцарцев, которых подозревают в причастности к терактам в Вене.

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Об этом сообщили местная полиция, передает The Local.

"Полицейское расследование привело к установлению личности 18-летнего и 24-летнего граждан Швейцарии. Они были арестованы во вторник днем ​​в северо-восточном городе Винтертур по согласованию с австрийскими властями", – говорится в заявлении полиции Цюриха.

В то же время следствию еще предстоит установить, какая связь существует между двумя арестованными швейцарцами и предполагаемым террористом.

Национальные и региональные власти граничащей с Австрией Швейцарии ранее заявили, что они расследуют любые возможные связи между нападением в Вене и Швейцарией.

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Полиция Цюриха заявила, что создала специальную рабочую группу для проверки любых конкретных связей с северным швейцарским кантоном, в который входит Винтертур.

"Полное выяснение любой возможной причастности (подозреваемых) является высшей целью служб безопасности обеих стран", - заявили в Швейцарии.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошли несколько террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. Писалось, что в результате стрельбы у синагоги погибли семь человек, однако цифра не подтвердилась.

Также сообщалось, что во время теракта в Вене погибли четыре человека: трое мирных жителей – двое мужчин и женщина; четвертый погибший – преступник, который подорвал себя поясом шахида.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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