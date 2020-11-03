В Швейцарии задержали двух подозреваемых в причастности к терактам в Вене

В Швейцарии во вторник, 3 ноября, около Цюриха были арестованы двое молодых швейцарцев, которых подозревают в причастности к терактам в Вене.
Об этом сообщили местная полиция, передает The Local.
"Полицейское расследование привело к установлению личности 18-летнего и 24-летнего граждан Швейцарии. Они были арестованы во вторник днем в северо-восточном городе Винтертур по согласованию с австрийскими властями", – говорится в заявлении полиции Цюриха.
В то же время следствию еще предстоит установить, какая связь существует между двумя арестованными швейцарцами и предполагаемым террористом.
Национальные и региональные власти граничащей с Австрией Швейцарии ранее заявили, что они расследуют любые возможные связи между нападением в Вене и Швейцарией.
Полиция Цюриха заявила, что создала специальную рабочую группу для проверки любых конкретных связей с северным швейцарским кантоном, в который входит Винтертур.
"Полное выяснение любой возможной причастности (подозреваемых) является высшей целью служб безопасности обеих стран", - заявили в Швейцарии.
Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошли несколько террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. Писалось, что в результате стрельбы у синагоги погибли семь человек, однако цифра не подтвердилась.
Также сообщалось, что во время теракта в Вене погибли четыре человека: трое мирных жителей – двое мужчин и женщина; четвертый погибший – преступник, который подорвал себя поясом шахида.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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