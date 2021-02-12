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В Словении смягчают карантин: что будет разрешено

12 февраля, 20:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Студенты смогут вернуться на занятия

В Словении с 15 февраля смягчают карантинные ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает RTV SLO.

Правительство приняло решение восстановить обучение в младших и выпускных классах. Также на занятия в учреждения высшего образования вернутся и студенты.

Однако для предотвращения распространения COVID-19 на занятиях смогут присутствовать только до десяти человек.

С понедельника, 15 февраля, будут сняты ограничения на передвижение между муниципалитетами и регионами.

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Рынки и магазины также смогут возобновить работу.

Согласно последним данным, в Словении зафиксировали более 177 тысяч случаев коронавируса. Побороли болезнь более 160 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 3,6 тысяч человек.

В то же время американские эпидемиологи разрешили людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, не соблюдать карантин после контакта с заразившимся или теми, у кого подозревают COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Словения карантин коронавирус пандемия
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