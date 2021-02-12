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У Словенії пом'якшують карантин: що буде дозволено

12 лютого, 20:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Студенти зможуть повернутися на заняття

У Словенії з 15 лютого пом'якшують карантинні обмеження, введені раніше через пандемію коронавірусу.

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Про це повідомляє RTV SLO.

Уряд ухвалив рішення відновити навчання в молодших і випускних класах. Також на заняття в установи вищої освіти повернуться і студенти.

Однак для запобігання поширення COVID-19 на заняттях зможуть бути присутніми тільки до десяти осіб.

З понеділка, 15 лютого, будуть зняті обмеження на пересування між муніципалітетами і регіонами.

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Ринки та магазини також зможуть відновити роботу.

За останніми даними, в Словенії було зафіксовано понад 177 тисяч випадків коронавірусу. Побороли хворобу понад 160 тисяч осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 3,6 тисяч осіб.

Водночас американські епідеміологи дозволили людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, не дотримуватися карантин після контакту з зараженим або тими, у кого підозрюють COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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