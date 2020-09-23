В соседней с Украиной стране создали лекарство от коронавируса

Польская компания Biomed Lublin утверждает, что придумала, как победить COVID-19

Польские ученые утверждают, что создали первое в мире эффективное средство от коронавирусной инфекции.

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Как сообщает Onet, собственную разработку представила на пресс-конференции 23 сентября компания Biomed Lublin, которая работала над созданием лекарства с марта.

Их препарат основан на плазме выздоровевших людей – после победы в их крови образуются антитела, которые помогают убивать вирус.

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Эффективность средства уже подтвердили в Малопольском центре биотехнологий, который находится в Кракове. Сейчас его собираются передать для дальнейших испытаний в больницы Люблина, Бытома, Белостока и Варшавы.

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В следующем этапе испытаний примут участие 400 добровольцев. Для этого фирма уже выпустила порядка 3 тысяч ампул препарата.

Название препарат еще не получил, однако известно, что, если его эффективность и безопасность будет доказана клинически, первыми его получат граждане Польши с подтвержденным COVID-19.

Напомним, что, по словам президента США Дональда Трампа, к апрелю 2021 года всех американцев планируют обеспечить вакциной от COVID-19.

Тем временем министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложено 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса.

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