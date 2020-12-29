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В Великобритании назвали условие для предотвращения третьей волны COVID-19

29 декабря, 06:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Властям необходимо обеспечить вакцинацию 2 млн человек в неделю

Для предотвращения распространения коронавируса Великобритании необходимо обеспечить вакцинацию 2 млн человек в неделю.

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Об этом заявили эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), передает The Businass Times.

"Самый строгий сценарий четвертого уровня для предотвращения распространения инфекции по всей Англии предусматривает закрытие школ в январе и вакцинацию 2 млн человек в неделю – это единственный сценарий", – говорится в исследовании LSHTM.

Отмечается, что если не будет активной вакцинации, население может столкнуться с более худшими показателями, чем были в 2020 году.

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Также мы писали о том, что Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 AstraZeneсa, которую разработали в Оксфордском университете.

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Ранее мы сообщали, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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