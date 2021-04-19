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"Вас кто-то обманывает": Польша ответила на обвинения в покушении на Лукашенко

19 апреля, 02:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Польше удивлены заявлениями о ее якобы причастности к планированию покушения на непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенка и подозревают, что его кто-то обманывает.

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Об этом заявил глава бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский в эфире местного телевидения, передает Onet.

Щерский подчеркнул, что Польша никогда не планировала никаких покушений и не собирается в таком участвовать.

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"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не собирается участвовать ни в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Лукашенко, вам такое рассказывает, то он вас обманывает!" - подчеркнул он.

Напомним, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействие спецслужб США, а один из них якобы есдил для консультаций по этому поводу в Польшу.

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Польша обвинения переворот Беларусь покушение Александр Лукашенко
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