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"Вас хтось обманює": Польща відповіла на звинувачення у замаху на Лукашенка

19 квітня, 02:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава польського бюро міжнародної політики підкреслив, що Польща ніколи не брала участі в жодних замахах

У Польщі здивовані заявами про її нібито причетність до планування замаху на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і підозрюють, що його хтось обманює.

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Про це заявив голова бюро міжнародної політики при президенті Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі місцевого телебачення, передає Onet.

Щерський підкреслив, що Польща ніколи не планувала ніяких замахів і не збирається в такому брати участь.

"Польща ніколи не планувала, не брала, не береі не має наміру брати участь у жодних замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пане Лукашенко, вам таке розповідає, то він вас обманює!" – підкреслив він.

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Нагадаємо, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зниклі в Москві білоруські опозиціонери готували на нього і його дітей замах за сприяння спецслужб США, о один із них нібито їздив для консультацій з цього приводу до Польщі.

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У Держдепартаменті США також заявили, що заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що спецслужби Сполучених Штатів нібито готували на нього замах, не відповідає дійсності.

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Польща звинувачення переворот Білорусія замах Олександр Лукашенко
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