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Brexit приближается: Великобритания рекомендует магазинам запасаться едой

13 декабря, 15:28

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Супермаркеты уже предупредили власти о возможном дефиците овощей

Правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров на случай, если стране придется выйти из ЕС без соглашения.

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Как сообщает The Sunday Times, Brexit без сделки возможен, если Лондон и Брюссель до конца 2020 года не смогут согласовать новое торговое соглашение.

"Неделю назад был разговор, когда министры сказали, готовьтесь к отказу от сделки. В эти выходные говорится, что сообщение таково — сделки не будет",- сказал представитель одного из супермаркетов.

В свою очередь, правительство Великобритании и руководство крупных супермаркетов очень обеспокоены покупками в большом количестве. Они видели буквально недавно, что произошло во время пандемии коронавируса, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и теперь они знают, как быстро все может пойти не так.

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По информации газеты, супермаркеты уже предупредили власти о возможном дефиците овощей в ближайшие несколько месяцев.

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Напомним, 6 декабря возобновился решающий этап переговоров с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, которое должно действовать после завершения переходного периода Brexit.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к провалу торговых переговоров с Британией.

Все подробности в спецтеме Brexit

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