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Венецианская комиссия дала оценку законопроекту о Высшем совете правосудия

5 мая, 22:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Венецианская комиссия опубликовала заключение по президентскому законопроекту №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.

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Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

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