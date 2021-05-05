Венецианская комиссия дала оценку законопроекту о Высшем совете правосудия

Венецианская комиссия опубликовала заключение по президентскому законопроекту №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.
Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.
Венецианская комиссия опубликовала заключение по президентскому законопроекту №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.
Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.
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